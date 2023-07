Rientrano le sei ragazze della Debby Roller Team dalla kermesse più importante per la categoria Ragazze (12 anni), ovvero il Campionato Italiano della categoria denominato Trofeo Skate Italia 2023 dalla FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) svolto a Siena dal 7 al 9 Luglio nel pattinodromo Bruno Tiezzi, all’interno del centro sportivo Acquacalda, conquistando 4 medaglie di cui 2 d’Oro 1 Argento e 1 Bronzo ed uno storico titolo Skate Italia come società su 70 provenienti da tutta Italia, bissando il secondo posto raggiunto dalla DEBBY nel 2019 e addirittura raggiungendo il record assoluto con 191,5 come punteggio societario mai raggiunti dalla nascita dello Skate Italia.

La specialista delle prove di fondo della categoria femminile, dimostrandolo durante la stagione sportiva 2023, vincendo il trofeo internazionale in Francia, i trofei nazionali svolti ad Imola, Terni, Rovigo, Ferrara, Siena, e L’Aquila oltre a quelle dei rispettivi Campionati Regionali pista e strada ed anche allo Skate Italia conferma il dominio indiscutibilmente da parte di Novella Cozzolino che vince l’Oro in entrambe le distanze, ovvero nei mt 2.000 a Punti e nella mt 3.000 ad Eliminazione e raggiungendo ottimo 4° posto nella mt 300.

Altre due medaglie conquistate per la DEBBY, un Argento nella mt 2.000 a Punti e un Bronzo nella mt 3.000 ad Eliminazione per la sorprendente Alice Beck.

Fuori dal podio ma sempre nelle prime 10 posizioni, nonostante i risultati non rispecchiano fedelmente la sua forza, troviamo Alice Zorzi con un ottimo 5° nella mt 300 sprint e un 7° nella Cronometro ad Atleti Contrapposti.

Ancora nei primi 10 troviamo Siria Tallarico che Ottiene una buona 7^ posizione nella mt 3.000 ad Eliminazione e la sorella Daria Tallarico con un 8^ posizione ma nella mt 2.000 a Punti.

Un po’ più indietro troviamo Ginevra Di Tecco che conquista la 39^ posizione nella Cronometro ad Atleti Contrapposti.

I tecnici presenti Valentina Manca e Andrea Farris sono estremamente soddisfatti, dichiarando che a pochi giorni prima del Campionato hanno perso Laura Tatulli, un componente importante a causa di un infortunio, ma nonostante tutto si è riusciti a crederci fino in fondo. Questo è stato un risultato che viene da lontano, visto che la maggior parte di loro ha iniziato un percorso sportivo formativo e graduale dall’età di 6 anni, merito di un intero staff, dei genitori che si sono fidati fin da subito del percorso proposto dagli attuali tecnici e soprattutto di un gran gruppo di atleti che lavorano uniti, supportate in allenamento dai più grandi di gran livello.

Ora tutte le attenzioni sono rivolte dall’atleta di punta della Deby Roller Team e del Team Italia, Elisa Folli già a Valence D’Agen in Francia con la Nazionale Italiana, per il Campionato D’Europa che si terrà da Lunedì 17 al 23 Luglio, mentre al pattinodromo di Ladispoli è rimasto tutto il resto della squadra in preparazione del Campionato Italiano su Pista della categoria Ragazzi ed Allievi che si terrà a Martinsicuro (TE) dal 28 al 30 Luglio.

