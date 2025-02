La DCL Edilzia si aggiudica il derby del Tirreno con la Cestistica Civitavecchia per 76- 75. con una bella prestazione , seppur il risultato è stato in bilico per tutta la gara.

Con il supporto del pubblico, i giocatori sono riusciti a rimanere concentrati e a imporre il proprio ritmo.All’inizio del quarto quarto, il match era ancora in bilico, con le due squadre separate da un margine minimo.

La tensione cresceva e ogni possesso diventava cruciale. Ma è stato nell’ultimo minuto di gioco che la DCL Edilizia ha deciso di alzare l’asticella quando il punteggio vedeva premiare Civitavecchia con uno scarto di 9 punti.

Un’incredibile serie di giocate difensive e attacchi rapidi ha permesso ai padroni di casa di mettere a segno un parziale di 10-0 che ha sorpreso tutti.

Con due triple consecutive di Parlato prima e Norcino dopo il punteggio è volato a favore della DCL Edilizia, portando il pubblico in visibilio.

Civitavecchia, visibilmente colpita, ha faticato a trovare risposte in un momento cruciale, mentre DCL Edilizia continuava a martellare, chiudendo la strada a ogni tentativo di rimonta.

La sirena finale ha sancito un trionfo indimenticabile per la DCL Edilizia, che ha dimostrato grande forza e spirito di squadra. Non solo si è trattato di una vittoria prestigiosa nel derby, ma anche di una conferma del potenziale di questa squadra, che sta crescendo partita dopo partita.

Le parole del coach Ludovisi, a fine gara, sono state chiare: «Abbiamo dimostrato che, con determinazione e gioco di squadra, possiamo battere chiunque. Sono orgoglioso dei ragazzi e del nostro pubblico, che ci ha sostenuto fino all’ultimo secondo».Con questa vittoria, la DCL Edilizia si prepara ad affrontare le prossime sfide con maggiore fiducia, consapevole di avere le capacità per competere al massimo livello. I tifosi possono aspettarsi ancora grandi emozioni in questo entusiasmante percorso.

Parziali: 21-20; 22-17; 18-21; 17-17.

DCL Edilizia BKL Ladispoli Rim: Norcino 15, Trebbi 8, Parroccini 4, Nizza 9, Scascitelli, Galan 15, Garbini 2, Mastropietro 15, Parlato 10. Allenatore: Russo.

Cestistica Civitavecchia: Price 14, Campogiani 5, Rogani 2, Testa 6, Pierleoni 11, Gianvincenzi 9, Paterlini 14, Bottone 12, Corneo n.e., Bellini 2. Allenatore: La Rosa.

