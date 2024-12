Impegno casalingo per la DCL Edilizia, che affronta al Pala Sorbo di Ladispoli, domenica alle 19.30 Città Futura. La squadra di Russo è tornata al successo sabato scorso, quando ha espugnato il parquet di Bracciano. In casa, davanti ai suoi tifosi, proverà a mettere altri due punti in cascina. Ritrovare la vittoria casalinga è importante per il morale.

«In casa dobbiamo cercare di fare più punti possibili - ha detto Parroccini - . Ci attende un avversario da affrontare con le dovute precauzioni, spero con un approccio diverso dall'ultima in casa, persa per mano di una squadra che ci ha fatto soffrire».

La formazione che si opporrà ai capitoli non registrerà variazioni rispetto a quella che ha vinto a Bracciano. «Serve una prestazione maiuscola per raggiungere una bella vittoria che ci servirà a guardare al futuro con ottimismo - ha concluso Parroccini».

