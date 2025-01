Bilancio positivo il 2024 per la DCl Edilizia, che ha chiuso l'anno solare in zona playoff, in attesa di ritornare in campo l’11 gennaio.

Dopo le feste, i tirrenici affronteranno in casa le Stelle Marine. Inizia a farsi serio il campionato, si entra nel vivo della prima fase, che decreterà le squadre per i playoff. In casa giallonera c'è tanto entusiasmo, per il presidente Massimo Albano l'inizio di campionato è stato positivo.

«Non posso che dire grazie ai ragazzi, siamo in linea con le aspettative della vigilia- commenta il patron della DCL - . A 12 punti in classifica, possiamo sicuramente affermare che marciamo nella direzione giusta. Siamo insieme a un bel gruppo, ce la giocheremo. Se rimaniamo come ora, potremo ambire a giocarci la seconda fase. Mi auguro che il nuovo anno ci porti fortuna e vittorie, anche se sarà nostro compito combattere e lottare fino all'ultima goccia di sudore».

La squadra di coach Russo si ritroverà in campo dal 3 gennaio per ripartire con rinnovate ambizioni e tante motivazioni, che serviranno per dare la caccia ai playoff. Primo obiettivo del 2025, vincere contro le Stelle Marine.

