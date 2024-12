Ci sarà uno sponsor che accompagnerà la nuova stagione della Coser nel nuoto agonistico. Di questo si è parlato nel corso di una conferenza stampa che si è svolta allo Sport Garden, nella quale è stato annunciato l’abbinamento della Coser con la Conad, noto colosso nel mondo della grande distribuzione. Presente il direttore della Rete Lazio di Conad Nord Ovest Ivano Iacomelli, che si è detto molto entusiasta della proposta fatta dalla società gialloblu, che da tempo sperava in un accordo con la Conad. Iacomelli è un personaggio noto sia del mondo sportivo, vista la sua lunga esperienza con il Civitavecchia, ma anche di quello acquatico, in quanto ha seguito da molto vicino le vicende dell’allora Snc. Coser e Conad avevano già avviato un accordo di collaborazione da qualche tempo, ma si trattava di questioni sporadiche, che hanno assunto un connotato maggiore con la sponsorizzazione diretta, che durerà per tutta la stagione sportiva. Presenti anche i due presidenti della Coser Nuoto e della Coser Sport, rispettivamente Fabio De Santis e Cesare Muzi, così come il nuovo responsabile anti-bullismo, figura resa obbligatoria da quest’anno dal Coni, che sarà il medico Marco Marras. A seguire l’iniziativa anche gli allenatori Enrico Rovetto, Simone De Francesco e Francesco Arcadi, così come alcuni volti nuovi della Coser Aniene, come Lorenzo Ballarati e Asia Ricci.

