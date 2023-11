Dopo i vari interventi sulla gestione del PalaGalli, è intervenuta anche la Coser.

«La prosecuzione degli articoli di giornale che si leggono in questi giorni sulla vicenda del PalaGalli e sulla chiamata in causa della Coser, ci impone di intervenire per chiarire definitivamente aspetti che a qualcuno sembra che non riescano a entrare in testa. La Coser non ha mai gestito corsi di alcun tipo nell'impianto sportivo pubblico dello Stadio del Nuoto da quando ha aperto i battenti nel 2008 e, soprattutto, non ha intenzione, e non può, organizzarne per due fondamentali ragioni: innanzitutto lo Stadio è gestito da un'altra Asd, ovvero un’associazione sportiva dilettantistica, e poi perché la Coser ha una propria casa e organizza i corsi di nuoto in una vasca da 25 metri predisposta ad hoc per tali corsi. Qualora l'attuale gestore richiedesse la nostra collaborazione, la Coser vaglierà tempi, opportunità, modi e possibilità future per un ipotetico accordo. Ricordiamo che la Coser ha un'esperienza pluridecennale nell'organizzazione di corsi di nuoto per tutte le età, nel nuoto agonistico, nuoto riabilitativo, nell'avviamento al nuoto e in vari corsi come acquagym, acquabike e altre numerose attività. Crediamo che questo debba avere una considerazione maggiore rispetto a quanto uscito finora, anche perché le nostre attività hanno una funzione sociale e sono di grossa attrattiva per tanti cittadini, i quali amano nuotare e vogliono farlo con noi. Prima o dopo, praticamente, tutti i civitavecchiesi sono passati dalla Coser per imparare a nuotare e continuare a farlo. Per quanto riguarda la vicenda Stadio del nuoto, visto che la Coser gestisce piscine da oltre 35 anni e conosce migliaia di realtà come la nostra in Italia, vogliamo illustrare come risulta il panorama fuori da Civitavecchia. Non esiste un impianto da 50 metri coperto che possa godere di autonomia finanziaria proveniente dai soli corsi di nuoto. Ogni piscina da 50 metri in Italia riceve fondi di diverso tipo come da aziende, comuni, federazioni o enti in generale. Lo stesso Stadio del Nuoto di Civitavecchia ha ricevuto, in passato, centinaia di migliaia di euro da grandi aziende situate nel comprensorio. Passando alla dichiarazioni della neofita Nautilus, consigliamo di eseguire un'attenta ricerca di mercato e di concentrarsi sui campionati loro spettanti. Inoltre consigliamo di vagliare attentamente i destinatari delle loro dichiarazioni, al fine di evitare spiacevoli errori, omissioni o incomprensioni. Infine, ricordiamo che qualsiasi offesa, diffamazione o dichiarazione che possa ledere l'immagine della scrivente Coser o dei dirigenti della stessa, sarà oggetto di rivalsa nelle sedi spettanti presso la giustizia ordinaria, sia civile che penale, che, soprattutto, sportiva».

©RIPRODUZIONE RISERVATA