La corazzata biancoceleste vince e convince. Altra giornata da incorniciare quella di domenica vissuta dai ragazzi dell'Allumiere, allenati da mister Sperduti. Sul manto erboso del San Paolo di Vetralla, in perfette condizioni per l'occasione, i biancocelesti hanno portato a casa l'intera posta in palio al termine di una gara condotta con maestria e abnegazione. Pronti via e Rosati ha chiamato subito al miracolo l'estremo difensore locale, a questo fa eco sull'azione successiva D'Angelantonio, il quale si è allungato a deviare in angolo un cross dalla sinistra di Surace. Al 23' il Vetralla è passato in vantaggio su calcio d'angolo battuto da Veneruso e leggermente deviato da un difensore ospite. Per i padroni di casa non c'è stato nemmeno il tempo di festeggiare il vantaggio perchè l'Allumiere ha pareggiato grazie al gol di Fugalli su calcio di rigore, fischiato per un netto fallo di mano del difensore vetrallese Sabbatini. Dopo altri cinque minuti i biancocelesti collinari hanno fatto il bis con Lorenzoni, che è stato abile a chiudere sul secondo palo un azione orchestrata dal duo Rosati-Fugalli. Prima della fine della prima frazione ancora Fugalli, lanciato a tu per tu con Serra ha avuto l'occasione per aumentare il vantaggio, ma si è defilato ed il portiere è riusciti a neutralizzarlo. Nel secondo tempo gli spazi sono aumentati e l'Allumiere ha creato due occasioni clamorose per chiudere la contesa ma sono state sprecate. Al 22' l'Allumiere è rimasto in inferiorità numerica per l'espulsione (doppio giallo) di Fanari. La squadra cara a patron Diego De Paolis ha, però, resistito fino alla fine senza troppi patemi e al triplice fischio finale ha giustamente festeggiato i tre punti conquistati meritatamente.

