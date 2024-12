Il Tennis Club Colle Diana Sutri spareggerà con la formazione capitolina dell’Asd Tennis Project per tentare la scalata in Serie C. L’incontro che si disputerà sui campi in terra battuta di Via Francesco Paolo Bonifacio si svolgerà domenica 26 maggio alle ore 10. Vittorioso nel girone A il sodalizio romano ha schierato in questa prima fase a gironi Francesco Bisceglie, Christian Cacciani, Daniele Erario, Giovanni Petroni, Francesco Fornara, Davide Nardo e Flavio Lupoli. I viterbesi, secondi nel girone 2, invece hanno schierato Massimiliano Squarcia, Edoardo Morera, Gianmaria Raccio, Massimiliano De Cesaris, Andrea De Luca, Luca Ciaffi, Paolo Boccolini e Fiorenzo Tosi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA