Una vittoria meritatissima quella andata in scena domenica al PalaRiccucci. I rossoneri della Cestistica Civitavecchia hanno giocato un grande basket regalando al pubblico di casa uno spettacolo degno di una vera squadra. Match, quello giocato contro il New Basket Time di Latina, bilanciato nei primi due quarti: il primo conclusosi con il vantaggio degli ospiti per 13-19, mentre il secondo quarto con i ragazzi di coach La Rosa che hanno avuto un crescendo e sono andati alla pausa lunga sul 44-38. Alla ripresa la musica non è cambiata, anzi, gli uomini civitavecchiesi della Ste.Mar.90 hanno continuato ad allungare le distanze e, man mano che cresceva la tensione sul campo, cresceva anche il divario tra le due squadre, arrivato a +26 a meno di 4 minuti dal termine dell’incontro. Incontro che, tra il tifo appassionato e interminabile dei bambini della Cestistica e dei loro genitori, si è concluso col punteggio di 88-69. La Stemar 90 adesso è seconda in classifica a due punti dalla vetta. Sabato alle 18.45 gli uomini di coach La Rosa saranno di scena in trasferta per sfidare la compagine del Fonte Roma Basket.

«Bravissimi ragazzi - si legge sulla pagina Facebook della Cestistica Civitavecchia - e un grazie speciale ai piccoli tifosi rossoneri».

©RIPRODUZIONE RISERVATA