La Ste.Mar 90 torna a vincere di fronte al pubblico amico. Partita spigolosa e molto fisica per la squadra di Francesco Casadio, che ha bisogno dell’overtime per prevalere nei confronti del Fonte Roma Basket, con il tabellone che indica il risultato di 70-67 per i civitavecchiesi dopo ben 45 minuti di gioco.

Senza capitan Campogiani, comunque in panchina per sostenere i suoi dopo il problema al gomito rimediato nei giorni precedenti, la squadra di casa è riuscita a vincere lo stesso, nonostante una prova non eccelsa dal punto di vista tecnico, anche se la voglia e la determinazione hanno spostato l’ago della bilancia dalla parte del quintetto locale.

«Una partita iniziata malissimo per i rossoneri - dichiarano dalla Cestistica - conclusasi, però, in maniera eccelsa per i ragazzi di coach Casadio. Dopo il 24-12 per gli ospiti di metà del secondo quarto, i nostri si sono fatti sotto recuperando il gap con un ottimo gioco a zona che ha mandato in tilt gli avversari. 59-59 il punteggio alla fine del tempo regolare. All’overtime meritata e fortemente voluta vittoria dei rossoneri».

Tra i protagonisti del successo c’è stato Pierleoni, che ha chiuso la prova con 24 punti sul referto. Il successo permette ai civitavecchiesi di staccare la pancia della classifica e gli avversari di sabato scorso, con la speranza che il momento migliori e che si possa guardare anche verso le parti alte della graduatoria del girone I.

Parziali: 12-15; 14-14; 17-20; 16-10; 11-8.

Cestistica Civitavecchia: Price 15, Campogiani n.e., Rizzitiello, Mari n.e., Pierleoni 24, Gianvincenzi 3, Paterlini 13, Maeorg 2, Bottone 8, Gentile n.e., Spada 5. Allenatore: Casadio.

Fonte Roma Basket: Orman 12, Edjekpan n.e., Orsano 10, Nochovnyi n.e., Quarta 11, Ranocchia 17, Mazzarella 2, Gaspardo 11, Ughetta, Pirino, Muscatello 4. Allenatore: Proietti.

