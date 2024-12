È iniziata la preparazione dei ragazzi della prima squadra della Cestistica che, nel pomeriggio di mercoledì, per la prima volta al completo, si sono incontrati a Largo Cinciari per dare avvio alla stagione 2024/2025 della serie C Interregionale, che sarà la novità della nuova annata. Nonostante il caldo opprimente, i rossoneri si sono allenati con grande entusiasmo, alternando il lavoro atletico a quello prettamente tecnico. A guidare i ragazzi ci ha pensato il nuovo coach Francesco Casadio, coadiuvato dall’assistente Ferdinando Ottaviani e dal preparatore atletico Salvatore Spanu.

