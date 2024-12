Continua a espandersi il roster della Cestistica Civitavecchia per la stagione che aprirà i battenti il primo week end di ottobre. A disposizione di coach Casadio ci sarà, infatti, anche Federico Pierleoni.

Romano, classe 1996 e 188 centimetri di altezza, Pierleoni ha alle spalle esperienze con St. Charles Roma, Vis Nova Roma, Sam Roma, Mortara, Calasetta, Messina e Molfetta. Nella passata stagione ha giocato, sempre in serie C Unica, nella Pallacanestro Sora per poi transitare, nella seconda parte del campionato, nella Wispone Taurus Jesi.

Nella stagione 2024/2025 indosserà la maglia numero 10 della Cestistica giocando nel ruolo di guardia.

Ha commentato così il suo nuovo ingaggio: «Voglio innanzitutto ringraziare la società rossonera e lo staff tecnico per l’opportunità che mi stanno offrendo. Sono molto contento e motivato, non vedo l’ora di conoscere i miei compagni e di scendere in campo di fronte al nostro pubblico. Come al solito, mi aspetto un campionato duro ed equilibrato, ma credo che, lavorando bene e trovando la giusta alchimia di squadra, riusciremo, oltre che a divertirci, a portare a casa dei buoni risultati. Io mi impegnerò al massimo per raggiungere obiettivi importanti».

«Dopo la partenza di Luca Bottone cercavamo un giocatore in grado di sostituirlo. - dichiara il coach, Francesco Casadio. «Abbiamo puntato su Federico perché aveva tutte le caratteristiche che cercavamo. Per quanto mi riguarda credo che possa fare bene insieme al gruppo che stiamo formando. Benvenuto Federico».

Soddisfatto il presidente della Cestistica Civitavecchia, Stefano Rizzitiello: «Cercavamo una guardia tiratrice e con Federico, scuola Vis Nova Roma, l’abbiamo trovata. Non solo, in lui si è subito palesata una gran voglia di giocare per la nostra società e portare in alto la Cestistica. E questo è stato un ulteriore elemento che ci ha portati a compiere questa scelta».

La Cestistica Civitavecchia ringrazia l’agente Lorenzo Vandoni per la collaborazione.

