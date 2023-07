Steven Perriere, è questo il nome dell’ultimo ingaggio della Cestistica Civitavecchia che chiude il roster della prima squadra per la stagione 2023/2024. Classe 1995 e nazionalità francese, con i suoi 203 centimetri di altezza, Perriere inizia la sua formazione in Francia per poi trasferirsi negli USA dove giocherà nella NCAA2 in una delle migliori squadre del suo percorso universitario: la LMU (Los Angeles, California). Concluso il College, inizia la sua carriera da professionista che, nella stagione 2021/2022, lo porta, tra l’altro, a militare in C Gold col Basket Messina, dove chiude il campionato con una media di 20 punti a partita, risultando inoltre uno dei migliori rimbalzisti del campionato. Dal 2020 fa parte della nazionale della Repubblica Centrafricana e, al momento, sta disputando i playoff nella serie A africana. Un gran bel curriculum per un ragazzo che, all’interno del roster a disposizione di coach La Rosa, giocherà nel ruolo di ala grande/centro. Dal canto suo, Perriere si dichiara «entusiasta e onorato di entrare a far parte della Cestistica Civitavecchia per la stagione 2023/2024. Avere l'opportunità di giocare in una città così storica e appassionata di basket e per di più vicina a Roma, è un sogno che diventa realtà. Il ricco patrimonio di pallacanestro e la devota base di fan della Cestistica lo rendono l'ambiente perfetto per me per continuare la mia carriera professionale e portare il mio gioco a nuovi livelli. Sono grato alla Dirigenza, allo staff tecnico e al team coaching della squadra per la loro fiducia nelle mie capacità. Il mio augurio è quello di poter contribuire, con le mie capacità, leadership e etica del lavoro, al successo della squadra. Non vedo l'ora di entrare in campo indossando la maglia della Ste.Mar.90 e dare il massimo alla squadra e ai tifosi. Sono fiducioso che otterremo grandi risultati nella prossima stagione. Forza Civitavecchia».

«Con Steven - commenta il coach Gabriele La Rosa - ho avuto la possibilità di parlare già a inizio maggio. Per me è stata in assoluto la prima scelta per quel ruolo, avendo le caratteristiche di un giocatore atletico e verticale che troppo ci è mancato nella scorsa stagione. Steven ha ottimi numeri in un campionato come quello di NCAA 2, molto tecnico e con qualità. Sotto i tabelloni saprà dare il suo contributo e ci aiuterà a costruire un sistema difensivo che dovrà essere una nostra costante durante tutto il campionato».

Soddisfatto dell’ingaggio il Direttore Sportivo, Maurizio Campogiani: «Perriere è un giocatore che sinceramente seguivo da tempo, dal periodo in cui giocava nella NCAA, negli Stati Uniti. Appena uscito dal college avevo avuto un contatto con il suo vecchio agente che si trova in Olanda: in quell’occasione non eravamo riusciti a raggiungere l’accordo. Poi lo abbiamo ritrovato quest’anno nella lista di un agente italiano con il quale, peraltro, abbiamo ottimi rapporti, che è Francesco De Rosa, ed è stata una trattativa brevissima. Ringrazio ancora l’Agente Francesco De Rosa per la grande professionalità e la straordinaria e consueta collaborazione».

