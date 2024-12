Dopo la pausa pasquale si torna a giocare nei campionati dilettantistici ed oggi c’è il ghiotto anticipo del turno infrasettimanale del campionato di Promozione giunto alla 29esima giornata. Tutti i confronti odierni sono in programma alle ore 16 e tiene banco ovviamente il duello al vertice tra la capolista Sorianese, leader con 59 punti e le inseguitrici Urbetevere e Tolfa che seguono a 57 con il gruppo collinare che ha una partita in più dovendo ancora riposare nel girone di ritorno. Oggi per le battistrada impegni casalinghi dal similare coefficiente di difficoltà. Il compito più arduo sembra averlo proprio la capolista perché ospita una DuepigrecoRoma lanciata verso la salvezza e che sta attraversando una fase eccellente visto le cinque vittorie ed i due pareggi conseguiti nelle ultime sette gare che l’hanno portata fuori dalla zone caldissime della classifica. Per l’Urbetevere match interno contro il Città di Cerveteri, altra compagine in cerca dei punti salvezza mentre il Tolfa ospiterà il Santa Marinella che non ha “ansie” da bassa classifica ma che con i suoi 51 punti quanto meno può andare ancora alla ricerca del podio. «Siamo in una fase delicatissima - ha detto in settimana il tecnico della Sorianese Stefano Del Canuto - ogni gara nasconde grosse insidie e va affrontata con la massima concentrazione». Per le altre provinciali c’è il Pescia Romana atteso dal match interno contro il Fregene Maccarese e con altri tre punti il team di mister Micheli andrebbe ad ipotecare la salvezza, confronti importanti sono quelli in trasferta che attendono il Ronciglione United a Campagnano contro il Parioli ed il Tarquinia sul terreno dell’Ostiantica. I cimini reduci da un periodo no rischiano di venire risucchiati nell’area playout, mentre il Tarquinia vuole assolutamente migliorare quel terzultimo posto e provare a tornare al successo che manca da tre turni. Il quadro di questa giornata si completa poi con i match delle quasi retrocesse “dirette” che rispondono ai nomi di Canale Monterano e Castel Sant’Elia. Il Canale ospita il Palocco mentre il Castel Sant’Elia gioca sul terreno dell’Ostiense, altra compagine che staziona nella zona calda con questi playoff allargati tra il decimo e il quindicesimo posto che al momento coinvolgono una decina di formazioni.

