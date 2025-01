Con l'importante vittoria esterna ottenuta domenica a Capranica, il Santa Marinella, si laurea campione d'inverno con una giornata d'anticipo. Il distacco dall'Ostiantica, seconda in classifica, rimane di 4 punti e questo consente ai tirrenici di guardare con ottimismo al futuro, visto che nelle prossime quattro partite, i rossoblù, ne giocheranno tre in casa. Infatti, domenica prossima, Tabarini e compagni ospiteranno il Cerveteri, nell’ultima giornata di andata, poi, nella prima di ritorno, si troveranno al “Fronti” con il Tolfa. Dopo la gara esterna con l’Atletico Salaria, giocheranno in casa con l’attuale seconda in classifica, ossia l’Ostiantica.

Quattro gare che potrebbero essere determinanti per decidere il destino dei rossoblu in questo campionato. Comunque, al termine del match con i viterbesi, il direttore sportivo Stefano Di Fiordo commenta così la prestazione dei suoi. «Sapevamo che cosa ci aspettava a Capranica. Infatti è stata una gara tosta, in quanto loro sono una squadra organizzata, messa bene fisicamente. Noi l'abbiamo sbloccata subito con un bel gol di Tabarini, poi i ragazzi hanno lottato su ogni pallone ed hanno saputo soffrire. Ci sono stati momenti in cui il Capranica ha creato mischie pericolose nella nostra area, però abbiamo lottato su tutti i palloni. Ad un certo punto, il mister, ha dovuto fare degli spostamenti tattici anche con calciatori fuori ruolo, ma la differenza non si è vista perché tutti si sono impegnati con cognizione di causa e questo a noi dirigenti ha fatto molto piacere. Ci sono domeniche che giochi di fioretto, ma nel cammino trovi partite come quelle di oggi, partite maschie, toste, con contrasti su ogni pallone giocabile, quindi la squadra anche sotto questo punto di vista ha risposto alla grande».

©RIPRODUZIONE RISERVATA