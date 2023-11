Continua la tendenza negativa della Rim Dcl Cerveteri lontano da casa, anche se questa volta la sconfitta arriva contro la prima della classe Frassati, davanti alla quale i ceriti non hanno potuto fare nulla. Il risultato finale di 91 - 66 la dice tutta sul divario tra le due formazioni, una diversa dall’altra, con obiettivi opposti. La formazione di Russo tiene fino ai primi due tempi, cade con un divario di nove punti il terzo e all’ultimo tempo cede le armi, concludendo la gara con un gap di 25 punti. Una sconfitta, tuttavia, che può starci, dal momento che i ciampinesi hanno l’obiettivo di vincere il campionato. In casa gli etruschi hanno vinto due gare su due, contro Palocco e Fonte Roma Eur, entrambe matricole, e ora bisognerà capire cosa succederà nei test più attendibili. Parlato e compagni sanno bene che si dovranno affrontare molto difficoltà e tante insidie, come era prevedibile in considerazione dello spessore del campionato.

«Sapevamo che la gara sarebbe stata dura - ammette Parroccini - non sono le gare che dobbiamo vincere, ci interessano le formazioni alla nostra portata, quelle con le quali ci giocheremo la salvezza».

