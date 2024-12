Bella manifestazione a Fonte Nuova (Roma) presso la palestra Red Gym, con l’ ultimo incontro collettivo del Kali Kalasag prima della pausa di agosto. Per la provinia di Viterbo hanno partecipato una delegazione di Civita Castellana e una di Nepi; è stata l’occasione per confrontarsi con altro atleti provenienti da varie città che praticano la stessa disciplina sportiva. Il programma della mattinata è stato un breve riscaldamento che ha introdotto alla parte più attinente del Kali Kalasag in particolare si è approfondito con il Maestro Vito LetÝeri il Palm Stick (letteralmente “bastoncino da palmo/mano”); Il Palm stick può essere utilizzato per esercitare pressioni e amplificare l’efficacia delle lever articolar. In poche parole, è un rafforzativo di alcune tecniche marziali. Lo scopo è quello di utilizzate questo strumento come difesa. Ovviamente nel Palm stick, se non si apprendono alcune tecniche di arti marziali e si ha una discreta preparazione tecnica, resta un semplice e inutile bastoncino. Lo stage estivo si concluso con un ringraziamento da parte degli organizzatori.

