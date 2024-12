Forse poteva andare meglio, ma alla fine non c’è tanto rammarico per Fabio Martellacci, uno dei due tecnici che ha rappresentato Civitavecchia alle Paralimpiadi di Parigi, così come Enrico Galeani nel badminton. Non sono arrivate medaglie, ma qualche soddisfazione è arrivata lo stesso per il team italiano, che avrebbe sicuramente preferito tornare a casa con qualche medaglia al collo e non con i quarti posti, che hanno contraddistinto l’esperienza italiana sia alle Olimpiadi che alle Paralimpiadi. È andata così l'esperienza di Fabio Martellacci alle Paralimpiadi di Parigi, dove è stato impegnato come tecnico della nazionale italiana, che comprendeva cinque atleti in varie fasce di disabilità. Martellacci è stato, in particolar modo, con Simone Cannizzaro, dove è stato impegnato direttamente all'angolo, come si è potuto vedere anche nel corso degli incontri trasmessi in diretta su Rai 2. Il judoka bresciano è arrivato a giocarsi la medaglia di bronzo contro il brasiliano Marcelo, nell'ultimo match dei ripescaggi, ma ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un harai-makikomi. È stata un'esperienza parigina con diverse amarezze per la comitiva italiana, che ha dovuto fare i conti con i quarti posti, così come quello di Cannizzaro e le mai amate medaglie di legno.

