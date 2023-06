CIVITA CASTELLANA - L’Asd JFC Civita Castellana ha comunicato l’interruzione del rapporto con Mister Fabrizio Santini. La società ha precisato con con il Mister esiste e sempre resterà in vita un vincolo di rispetto, di amicizia e stima reciproca che nessuno potrà mai scalfire. «A lui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per la professionalità, la grinta, la preparazione, l’entusiasmo e la passione che ha quotidianamente profuso per contribuire alla crescita dei nostri calciatori e dell’ambiente tutto, dimostrando giorno dopo giorno un attaccamento ai colori biancorossoblu, un affezione alla maglia della JFC che non ha mai lasciato dubbi, portandola ad un passo dalla vittoria del campionato nella stagione appena conclusa. La condivisione dei sani valori del Calcio, questo ci ha sempre unito. Ciò premesso, non possiamo quindi che accettare le scelte del Mister che intende mettersi a disposizione per nuove sfide. Grazie infinite Mister ti auguriamo le migliori fortune calcistiche e nella vita», fa sapere la Jfc.