CIVITA CASTELLANA - La Jfc ha da poco salutato Mister Santini e scelto il nuovo tecnico. Lo ha annunciato nel pomeriggio di ieri tramite i propri canali ufficiali: «L’Asd JFC Civita Castellana è lieta di dare il benvenuto a Mister Davide Ronconi. A seguito delle decisioni di Mister Fabrizio Santini, il DS Ferri e la Società hanno incontrato l'Allenatore Scuola ASA che si è messo subito entusiasticamente a disposizione per la nuova stagione 2023/2024. Mister Ronconi viene da due stagioni in Promozione, la prima nel girone A e la seconda nel girone B dove, con una rosa molto giovane ed in uscita dal settore giovanile, è riuscito ad ottenere ottimi risultati in termini di gioco e classifica. Mister Ronconi porta alla JFC Civita Castellana sia un bagaglio di esperienza adeguato, nel caso dovessimo ottenere il ripescaggio nel Campionato di Promozione, che la consapevolezza, la determinazione e l’obiettivo di fare un altro campionato di altissimo livello, qualora dovessimo restare in Prima Categoria. Precedentemente alle ultime due stagioni in promozione, il Mister ha condotto un percorso di crescita partendo da giovanissimi, passando per la juniores, fino ad arrivare in Prima Squadra con una piena e completa maturazione professionale».