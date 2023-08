CIVITA CASTELLANA - E’ al completo la rosa della Jfc Civita che sarà guidata da Mister Davide Ronconi. Al suo fianco uno staff al completo con Francesco Mariani preparatore Atletico, Roberto Alimelli preparatore portieri, Alessandro Ferri Ds e vari collaboratori e dirigenti che accompagneranno la squadra nel nuovo campionato.

Questa la rosa al completo:

Portieri: Mattia Nilo, Valerio Coretti, Simone Barboni.

Difensori: Simone Molon, Leonardo Tufo, Andrea Pieri, Gianluca Santucci, Fabio Ippoliti, Lorenzo Tribolati, Riccardo Palmarini, Leonardo Franco, Andrea Anzellini.

Centrocampisti: Diego Rizzo, Matteo Molinari, Matteo Salvitti, Simone Ulisse, Luca Giuliani, Matteo Giovannetti, Nicolo Carpenti.

Attaccanti: Valerio Michelini, Patrizio Sciommeri, Tiziano Salvatori, Alessandro Bravini, Riccardo Giovannetti, Federico Soccorsi.

Si partirà con la preparazione il 21 agosto e sono già in programma otto amichevoli: la prima, il 30 agosto, contro i Parioli e si terminerà il 23 settembre con il test in casa del Pianoscarano.

Queste le parole del DS Ferri : «Dopo una chiusura di stagione esemplare non si poteva non ricominciare dagli stessi giocatori , i ragazzi nonostante il cambio del mister, (a cui vanno i miei più sinceri e graditi complimenti per la stagione passata ), i ragazzi sono stati tutti uniti per affrontare e migliorare la posizione in campionato della prossima stagione. Pensavo che fosse complicato Confermare 21 giocatori e inserire 4 acquisti di cui 2 portieri , un centrocampista e un difensore che rientrava da un prestito , ma alla fine La Rosa è stata complicata con anticipo. Le aspettative sono alte e abbastanza delineate, ora serve consapevolezza , carattere e contributi per raggiungere un unico obiettivo. Confrontandomi ogni giorno con lo staff tecnico , noto con piacere tanta professionalità e precisione nel curare i famosi dettagli, sarà dai dettagli che dobbiamo ricominciare , ci siamo resi conto di aver perso punti sciocchi lo scorso campionato e i ragazzi devono ulteriormente acquisire fiducia nei propri mezzi per evitare di sbagliare. Un gruppo pazzesco che si merita qualcosa di più e dipenderà solo da loro il loro futuro percorso».