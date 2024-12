Primo squillo di mercato in entrata in casa Jfc Civita Castellana. Il direttore sportivo Ferri ha piazzato il primo colpo per la prossima stagione 2024/2025: si tratta di Stefano Rizzo, classe 2001, attaccante di spessore che andrà a rinforzare il reparto offensivo. Stefano nelle ultime stagioni, oltre a calcare i campi di Astrea e Città di Cerveteri in Eccellenza, ha siglato a Nepi in Prima Categoria 13 gol due anni fa e la scorsa stagione in Promozione ha vestito la maglia del Ronciglione United portando il suo bottino a ben 13 goal.

«Ringraziamo - fa sapere la dirigenza rossoblu - la società Ronciglione United per aver dato il benestare alla presentazione del giocatore».

