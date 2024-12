Dopo la grande festa dell’Atletico Capranica campione del girone A è arrivata quella della Jfc Civita Castellana regina del girone B di Prima Categoria e costretta a salutare il trionfo soltanto all’ultima giornata per l’incredibile resistenza del Palombara che sino al 30esimo turno ha saputo tenere testa al team viterbese chiudendo con tre punti di ritardo e risultando con i suoi 77 punti la prima “seconda migliore” nei nove gironi del Lazio.

Jfc Civita Castellana di mister Ronconi protagonista di una stagione stellare con il curriculum di 25 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte, miglior attacco con ben 105 gol messi a segno e migliore difesa con 30 gol al passivo.

Un successo che parte da lontano quello dei rossoblu che già nella passata stagione sfiorarono la vittoria e si arresero soltanto alla forza del Castel Sant’Elia.

Jfc Civita Castellana che quindi nel 2024/2025 parteciperà per la prima volta nella sua storia.

Bel messaggio della società a tutti i sostenitori e in particolare ai tifosi della Curva San Marciano: “I grandi traguardi si raggiungono tutti insieme, e voi siete stati parte integranti del nostro successo. Il vostro sostegno e la vostra passione ci hanno portato alla vittoria del campionato, e senza di voi questo non sarebbe stato possibile. Avete riportato al “Casciani-Baccanari” un entusiasmo che non respirava da anni, e per questo meritate un grandissimo grazie. Con la speranza di vedere sempre più ragazzi affollare il nostro centro sportivo, appuntamento a settembre con l'inizio del campionato di Promozione”.

Da parte della redazione sportiva de La Provincia le più grandi felicitazioni a tutta la Jfc Civita Castellana per l’eccellente risultato raggiunto dopo una sana e giusta programmazione.

