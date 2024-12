È cominciata nel pomeriggio di lunedì la preparazione della prima squadra dell'Evergreen Civitavecchia che parteciperà al prossimo campionato di Terza Categoria. L'appuntamento è stato al campo sportivo Luca Di Ianne di San Gordiano. È iniziata dunque a scendere in campo il progetto calcistico della società gialloblu che vedrà i nastri di partenza del prossimo campionato domenica 20 ottobre. Una squadra giovane ma allo stesso tempo con diversi profili di esperienza quella che sarà guidata da mister Mauro Zampollini. A coadiuvare l'esperto allenatore ci saranno Fabio Paolini, Luigi Paolini e i dirigenti Franco Simonante e Claudio Stefanini. «A breve verranno presentati ufficialmente anche tutti i giocatori - dichiarano dall’Evergreen - che vestiranno la nostra maglia, una maglia a cui auspichiamo la città si affezioni. C'è molto entusiasmo per questo inizio e lavoreremo per aumentare questa passione e questo coinvolgimento giorno dopo giorno, divertendoci, divertendo e provando a raggiungere i nostri obiettivi sempre attraverso il nostro credo calcistico e i nostri principi».

