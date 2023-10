Prima vittoria stagionale in campionato per il Tolfa davanti a un pubblico caloroso e colorato di circa 600 sostenitori. Il team di mister Roberto Macaluso ha battuto per 2-0 gli ospiti del Canale Monterano con reti siglato da Imperiale e Moretti entrambi nel primo tempo. I biancorossi sono i più giovani del campionato ma hanno tanto da dire e oggi tutto il team.collinare ha fatto un'ottima prestazione corale. I tolfetani, come avevano promesso alla vigilia, sono sceso in campo ben determinati a fare risultato pieno. Fin dal fischio d'inizio i pupilli di patron Vannicola hanno mostrato grinta, bel gioco e fame di vittoria. «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo - spiega il ds Smacchia - abbiamo creato tantissimo e abbiamo chiuso la prima frazione di gioco sul 2-0». I padroni di casa al 22' del primo tempo hanno segnato un gran gol grazie a Imperiale che ha mandato in delirio la tribuna piena di sostenitori del Tolfa. I biancorossi hanno poi raddoppiato con “mister gol” Moretti da calcio d'angolo. Da qui in poi il Tolfa ha continuato a macinare gioco creando molte occasioni sfiorando più volte il 3-0. Le due squadre sono andate al riposo con il vantaggio per 2-0 del Tolfa. «Nella ripresa qualcosa abbiamo concesso, anche perché venivamo dalla sfida infrasettimanale in Coppa contro il Borgo Palidoro e quindi il mister ha operato la girandola dei cambi ein campo hanno giocato ragazzi giovanissimi che hanno dimostrato buone capacità. Abbiamo rischiato veramente poco». Il Canale di mister Pacenza ha sfiorato di poco la rete con Polidori, ma il bravissimo portiere biancorosso, Ciaccia, ha neutralizzato la palla. Il Tolfa ha saputo controllare senza più rischiare andando anche vicina al gol al 32' ma l'arbitro Polella (coadiuvato dagli assistenti Conti e Perna di Roma 2) ha espulso il numero 5 del Canale Olivieri per fallo sull'ultimo uomo. «Potevamo dilagare ma non siamo riuscito a concretizzare tutte le occasioni - prosegue Smacchia - è stato un bellissimo spettacolo: abbiamo fatto tante azioni in fraseggio ma veramente di alta scuola dove liberamente si vede la mano dei mister su come preparano le partite, su come gestiscono i ragazzi, sul loro grande lavoro settimanale. I ragazzi hanno portato in campo il lavoro settimanale. Sono sempre più felice di far parte di questo contesto, di questo gruppo che cresce di ortica dopo partita. Rimaniamo coi piedi per terra. Domenica ci aspetta una sfida difficilissima su un campo tosto a Palocco contro la squadra Orte che oggi è andata a vincere sul difficile campo del Pescia Romana. Domenica sarà un'altra battaglia. È un campionato duro quindi ogni sfida sarà una battaglia». Soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi mister Macaluso: «I ragazzi hanno affrontato bene la.partita e con il piglio giusto. Potevamo fare qualche gol in più: dobbiamo migliorare la gestione della partita. Inoltre dobbiamo evitare cali di concentrazione. Comunque è ststa una bella vittoria al termine di una partita ben giocata: complimenti ai ragazzi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA