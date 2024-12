Il “Viterbo Baseball Club” presentato al Panathlon Club di Viterbo. Nei giorni scorsi nella serata conviviale mensile del Panathlon Club di Viterbo, il presidente geometra Giancarlo Bandini, nella cornice del “Balletti Park Hotel”, ha presentato la “Viterbo baseball Club”, giovane realtà sportiva viterbese che solo dopo anni di vita è già un’eccellenza nel campo del gioco del baseball, soprattutto in campo giovanile. Ha riferito della società baseballista viterbese il presidente del Viterbo Baseball Club, architetto Lorenzo Grani, ricordando la storia di questo sport di squadra nato negli Stati Uniti nella metà dell’800, quando i New York Yankees aggiornarono le regole dell’antico sport inglese del cricket facendolo diventare sport di massa. In Italia furono i militari americani sbarcati ad Anzio-Nettuno ad insegnare le regole della disciplina sportiva da noi sconosciuta che subito ebbe successo nella cittadina laziale. Dalle rive del Tirreno,la pratica del baseball si è diffusa in Italia, complice la moda del dopoguerra di seguire nella moda, nel costume e nello sport tutto ciò che era “americano”. A Viterbo sin dal 1958 si è iniziato a giocare per merito di un giocatore presente in città. Il segretario del club Cesare Rutili, ex giocatore, ha ricordato le particolarità del baseball, cioè di gioco non di contatto, ma di precisione, dove il punto non la fa la “palla” ma l’uomo. Ancora, particolare della disciplina, la durata della partita che non può mai finire in parità. Sugli aspetti tecnici ed organizzativi della Viterbo Baseball Club in particolare per l’addestramento dei giovani ha parlato il direttore tecnico Alberto Massini. La serata è proseguita con lo scambio dei doni tra il Club Panathlon ed i dirigenti del Viterbo Baseball Club. Il presidente Bandini ha voluto pure omaggiare anche il delegato provinciale Coni Ugo Baldi presente all’evento. Un invito per tutti. Domenica 12 maggio al Campo Baseball a Santa Barbara ci sarà la partita di esordio stagionale della Viterbo Baseball Club.

