Tre punti importantissimi quelli che la Maury’s Com Cavi Tuscania conquista al palazzetto dell’Olivo contro una diretta concorrente ad un posto playoff. Alla fine di una partita combattutissima nonostante il punteggio finale dica il contrario, il match clou della ventesima giornata se lo aggiudica Tuscania che si impone 3-0 su una coriacea Invicta Grosseto.

Praticamente perfetta la prestazione dei ragazzi di Victor Perez Moreno con una menzione speciale per capitan Buzzelli autore di 22 punti, come l’altro opposto Pellegrino, e premiato alla fine mvp del match.

Al fischio di inizio dei signori Gianclaudio Bosica e Federica Grasso, Tuscania in campo con Marrazzo al palleggio in diagonale con Buzzelli, Festi e Simoni al centro, Genna e Lucarelli di banda, Rizzi libero. Grosseto risponde con Grassi al palleggio con Pellegrino in diagonale, Galabinov e Alessandrini laterali, Ielasi e De Matteis al centro, libero Sposato. Il punto a punto iniziale è interrotto dalla veemente accelerazione dei padroni di casa che con tre muri di Festi e altrettanti ace di capitan Buzzelli si portano a +9 (16-7). Sembra fatta ma il ritorno dei toscani riapre i giochi: con un parziale di 0-5 Grosseto si riporta sotto (22-20). Il muro di Roberto Festi chiude il primo parziale 25-20.

Secondo parziale combattutissimo con le squadre protagoniste di break e contro break fino all’accelerazione del Tuscania che si porta sul 19-12. L’ace di Simoni e il pallonetto di Buzzelli per il 22-14. Gli ospiti provano a risalire (24-16) ma il solito Buzzelli chiude il parziale a favore dei suoi 25-19. Terzo set con Grosseto che prova subito la fuga grazie all’ace di Pellegrino (3-7). Vantaggio che gli ospiti portano fino alla metà del set 13-17.

Tuscania prova a risalire 15-18, coach Rolando ferma il tempo. Galabinov spara fuori 17-18. Il muro di Marrazzo du Pellegrino riporta le squadre in parità (19-19).

Muro di Festi su Ielasi, secondo time out Grosseto 20-19.

Combattutissimo il finale che Tuscania chiude a suo favore grazie all’attacco fuori di Pellegrino.

IL TABELLINO. Maury’s Com Cavi Tuscania-Invicta Mamo Solcaffe Grosseto: 3-0. Parziali: 25-20, 25-19, 26-24.

Durata: 26’, 26’, 30’.

Arbitri: Gianclaudio Bosica e Federica Grasso.

Maury’s Com Cavi Tuscania: Buzzelli (cap) 22, Simoni 8, Genna 6, Festi 12, Lucarelli 8, Marrazzo 3, Facchini, Pieri, Borzacconi, De Angelis, Rizzi (L), Quadraroli (L), Rogacien. Allenatore: Victor Perez Moreno. 2° allenatore: Francesco Barbanti.

Invicta Mamo Solcaffe Grosseto: Pellegrino 22, Alessandrini 6, Galabinov 6, Ielasi 3, De Matteis 8, Grassi 2, Sposato (L1), Rossi, Barbini, Benedettelli, Lazzeretti, Caldelli, Rescio, Gigi (L2). Allenatore: Fabrizio Rolando. 2° allenatore: Sonia Feltri.

Mvp: Pierlorenzo Buzzelli.

