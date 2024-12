Tutto pronto al palazzetto dell’Olivo di Tuscania per l’ultimo appuntamento della regular season oggi pomeriggio alle ore 18 tra Maury’s Com Cavi Tuscania e Gruppo Lupi Pontedera. Un match che si annuncia spettacolare con i toscani che, dopo la salvezza ottenuta sabato scorso pur perdendo in casa ai vantaggi con Anguillara, vorranno sicuramente fare bella figura al cospetto della capolista. Capolista che, al contrario, un obiettivo ce l'ha, anzi due: ottenere il punto necessario per la matematica vittoria nel girone, e “vendicare” la sconfitta dell'andata, l'unica per 3-0 delle quattro collezionate nel girone.

«La partita di sabato (domani, ndr) sarà particolare - spiega Claudio Borzacconi, giovane prospetto proveniente dal vivaio - poiché loro di certo proveranno in ogni modo ad andare a punti e cercheranno di metterci in difficoltà. Verranno ad affrontarci con determinazione, non avendo nulla da perdere. Dovremo mantenere alta l'attenzione per tutta la durata della partita. I loro punti di forza sono gli schiacciatori, quindi dovremo essere bravi a contenerli e a imporre il nostro gioco. Questa settimana è stata intensa proprio dal punto di vista dell'attenzione, abbiamo lavorato al massimo delle nostre capacità per preparare la partita e siamo pronti ad affrontare il Pontedera. Naturalmente, contiamo come sempre sul sostegno del nostro straordinario pubblico».

Per quanto riguarda gli ospiti, dovrebbero scendere in campo con Lazzeroni in regia in diagonale con Carrai , al centro Lusori e Pozza, Del Campo e Lumini a banda, Maggiorelli libero.

A dirigere l'incontro saranno i signori Dalila Villano e Filippo D'Amico.

Prevista la diretta streaming sul canale Facebook.com/eravolleyballproject.

