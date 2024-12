L’Ottavia batte il Tolfa 1-0 e strappa il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia a discapito dei collinari che escono da questa competizione dopo un bel cammino, belle prestazioni e con la consapevolezza di aver dato il massimo. Si è disputata oggi la sfida i ritorno fra l’Ottavia e il Tolfa e dopo l’1-1 dell’andata allo “Scoponi” questa volta i ragazzi di mister Macaluso hanno ceduto per 1-0 e con rammarico salutano questa competizione e si dedicheranno al campionato. Dal fischio d’inizio i padroni di casa sono partiti all’attacco e dopo soli 8 minuti si sono portati in vantaggio con Tocci che ha svirgolato la palla sotto l’incrocio dei pali e nulla ha potuto il portiere collinare per evitare la rete. Da questo punto in poi l’Ottavia si è chiusa bene e ha giocato di rimessa, visto che tutto il Tolfa si è proteso in avanti alla ricerca del gol del pareggio che, però, non è arrivato. Il Tolfa ha giocato bene e ha provato ad attaccare e a giocare bene, ma non sono riusciti a concretizzare. La sfida si è giocata per lo più a centrocampo, sul finale l’Ottavia si è resa pericolosa arrivando nei pressi della porta ma il pallone è finito fuori. Da rilevare che, durante un contrasto in area, Imperiale ha subìto un colpo forte sul volto ed è uscito dal campo, l'arbitro ha fermato il gioco na non ha ravvisato il fallo. Il ragazzo è stato trasportato per accertamenti presso il nosocomio San Filippo Neri.

«Usciamo a testa alta da questa competizione della Coppa Italia contro una squadra forte come l’Ottavia che ha degli ottimi giocatori - spiega il tecnico del Tolfa Roberto Macaluso - abbiamo pagato lo scotto per i primi 15 minuti nei quali l’Ottavia ha fatto gol e noi non eravamo ancora in partita. Per tutto il resto della gara invece i ragazzi hanno fatto una buona prestazione. Non abbiamo creato tantissimo, probabilmente il risultato più giusto sarebbe stato un pareggio, però uscire con una squadra del genere ci può stare. Penso che l'Ottavia in questa competizione potrà arrivare fino in fondo. Da domani (oggi, ndr) ci ributtiamo a capofitto nel campionato per sfruttare al meglio la partita in casa domenica contro il Ronciglione».

