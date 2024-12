Alla fine tutti in campo domenica all’Angelo Sale. La gara tra Ladispoli e Tivoli, valevole per la seconda giornata di campionato, si giocherà regolarmente. I tiburtini speravano di salire in Serie D dopo il ricorso presentato ma bocciato martedì dal tribunale della Figc. E così niente Eccellenza per il Monterotondo. La situazione resterà invariata per tutti. Il Tivoli ha saltato la prima giornata con il Pomezia e si preparerà per la trasferta ladispolana. Academy che invece ha pareggiato sull’ostico campo dell’Aurelia Antica Aurelio con il risultato di 2-2 (in gol Selvadagi e Pelizzi su rigore). Tivoli accreditato dagli esperti come tra le favorite per il titolo. «Non serve ricordare la forza e i valori di questa squadra - commenta Andrea Calce, il direttore sportivo dell’Academy Ladispoli - è una realtà fortissima ma in una stagione del genere ci misureremo con tutti quindi non fa differenza se incontrare il Tivoli domenica o fra due mesi. Abbiamo fiducia nei nostri giocatori quindi con la dovuta umiltà cercheremo di fare del nostro meglio». Fischio d’inizio come sempre alle ore 11. Mister Di Renzo è orientato a confermare gli stessi undici di domenica anche se scalpita Capanna: il centrocampista è guarito dall'infortunio.

