Trionfo sportivo autunnale per la qualificatissima cantera Under 12 del Tennis Club Viterbo. Maria Clotilde Nese si aggiudica il Torneo svoltosi al G.Sport Village di Roma superando in finale per 6-4/6-2 Nicole Giacchetti in forza all’associazione romana dilettantistica Atlas. Lotta coraggiosamente nel transetto maschile Leonardo Rondini che viene superato solo finale da Giorgio Zanardi del Circolo Canottieri Aniene di Roma. Dopo aver vinto il primo set per 6-4, perde il secondo 7-5 ed il super tie-break decisivo per 10-7.

