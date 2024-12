Dopo la notizia della difesa del titolo mondiale Silver WBC dei pesi Superpiuma il prossimo 22 marzo in Italia, probabilmente a Roma, il Team Magnesi sgancia un’altra “bomba”: «Siamo lieti di annunciarvi l’entrata nella nostra squadra, nello specifico al fianco di Michael Lonewolf Magnesi, del coach Jonathan Male Jordao. Jonathan avrà un ruolo molto importante al fianco del nostro campione, farà da secondo maestro in collaborazione del primo maestro Gesumino Aglioti. Per essere i migliori bisogna alzare il livello e unire le forze. Jonathan è un coach di grande esperienza e ambassador WBC. Arriverà in Italia tra pochi giorni per iniziare a lavorare per il grandissimo match del 22 marzo, che vedrà Michael Lone Wolf Magnesi impegnato per là difesa del mondiale Silver WBC e come eliminatoria mondiale WBC».

Insomma, una notizia che sottolinea, semmai ce ne fosse ancora bisogno, la grande ambizione del pugile di Cave, che grazie anche all’aiuto della sua manager e moglie Alessandra Branco sta pianificando alla perfezione l’attacco alla corona regina del World Boxing Council.

Tra il “Lupo Solitario” e la grande sfida iridata, però, c’è il giapponese Masanori Rikiishi

