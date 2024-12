Al Bonelli arriva la capolista Sorianese. Sfida sulla carta proibitiva per il Tarquinia Calcio che però è pronta a vendere cara la pelle. «Per Tarquinia non è una partita come le altre. - afferma mister Ercolani - Con la Sorianese c’è una sana rivalità che risale al campionato di seconda categoria e si è riproposta negli anni. C’è grande attesa nell’ambiente. I nostri tifosi sono venuti a sostenerci anche in settimana durante gli allenamenti e non cercheremo di non deluderli». Sfida dei tanti ex: Cenani e Perelli nelle fila tarquiniesi ma anche mister Del Canuto, il D.S. Moronti, Serafini e Balletti hanno giocato a Tarquinia seppur sponda Corneto. Fischio di inizio alle ore 15. Arbitra il Sig. Christian Di Folca di Frosinone.

Convocati: Del Duchetto, Di Camillo, Pugliese, Rosati, Egidi, Perelli, Gibaldo, Cenani, Mazzoni, Manzari, Iannilli, Jacopucci, Ceci, Cobzaru, Raffaelli, Superchi, Trebisondi, Marzoli, Gravina, Superchi, Suriano.

