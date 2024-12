Nel match valevole per la penultima giornata del campionato di Promozione girone A il Tarquinia Calcio allenato dal tecnico Fabrizio Ercolani ha pareggiato al “Bonelli” per 1-1 contro la formazione del DuepigrecoRoma. Così i blugranata ottengono un punto che li porta al quartultimo posto in classifica con 33 punti all’attivo a +2 dal Parioli Calcio. Domenica la squadra etrusca chiuderà la regular season in trasferta sul campo del già retrocesso Castel Sant’Elia L.Graziosi.

