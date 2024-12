Iannilli manda in estasi il Bonelli. Bellissima vittoria in rimonta del Tarquinia che supera il Bordo Palidoro e prosegue la sua rincorsa alla salvezza.

Primo tempo con il Tarquinia che crea tanto ma sbaglia tanto in fase di finalizzazione.

Prima il palo ferma Cenani, poi è bravo fiorenza su Superchi e su Perelli. Nella ripresa ancora Fiorenza decisivo su Superchi, poi al 9’ eurogol di Galluzzo. Il Tarquinia non molla e reagisce.

Il pari arriva con un colpo di testa di Iannilli. Al 35’ decisivo Del Duchetto, con una super parata in controtempo.

Al 42’ fallo laterale battuto rapidamente da Mauti per Raffaelli che salta il diretto avversario e serve un gran assist per Iannilli che non sbaglia.

Nel finale il Tarquinia si difende con ordine e al triplice fischio esplode il Bonelli.

«Una vittoria importantissima cercata e voluta.- commenta mister Ercolani- Abbiamo fatto un buon primo tempo peccando nell’ultimo passaggio poi nella ripresa preso il gol abbiamo reagito da grande squadra. Chi è subentrato ha fatto la differenza, dimostrando come se si lotta per un unico obiettivo, i risultati arrivano. Ora testa al Pescia altra partita fondamentale per noi».

Tarquinia Calcio: Del Duchetto, Perelli, Mazzoni (37 s.t. Mauti), Trebisondi, Egidi, Gibaldo, Cenani (22 s.t. Raffaelli), Manzari, Superchi (22 s.t. Suriano), Marzoli (8 s.t. Bono), Gravina (8 s.t. Iannilli) A disp. Di Camillo, Cobzaru, Ceci, Midei. Allenatore: Ercolani.

