CALCIO PROMOZIONE Dopo il primo test in famiglia,la visita del primo cittadino

Il sindaco Elena Gubetti porta i suoi saluti al Città di Cerveteri

Dopo il primo test in famiglia, il Città di Cerveteri è stato raggiunto dal presidente Andrea Lupi, tornato dalla vacanze. Insieme a lui, a salutare la squadra, la prima cittadina Elena Gubetti. «Mi ha fatto piacere che il sindaco sia venuto a salutare la squadra, è sempre presente e molto attenta ai problemi dello sport. Lo stadio è un gioiello , lo abbiamo reso molto confortevole grazie al sostegno dell'amministrazione che non ci ha abbandonato, ascoltando le nostre intenzioni - afferma il presidente verdazzurro Lupi - . Chi entra nel nostro impianto rimane stupito, è sicuro e dotato. Stiamo ultimando alcuni lavori, lo faremo ancora più bello. Da parte del sindaco c' è la massima collaborazione, c'è dialogo e confronto. E devo dire che possiamo crescere tutti insieme per il futuro dello sport cerveterano». ©RIPRODUZIONE RISERVATA