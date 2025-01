Turno fondamentale, quello di oggi, per il Santa Marinella calcio. La capolista, infatti, sarà impegnata stamani alle ore 11 sul campo dell’Atletico Capranica, incontro valevole per la penultima giornata del girone di andata del campionato di Promozione. I tirrenici detengono il primo posto con quattro punti di vantaggio sulla coppia seconda in classifica, ossia l’Ostiantica e il Grifone Gialloverde e quindi devono a tutti i costi portare via una vittoria dal campo viterbese, per tentare di dare una grande scossa al campionato. Oggi, infatti, riposa il Grifone, mentre l’Ostiantica gioca in casa con il Morandi, attestato nelle posizioni centrali di graduatoria. Un incontro che è praticamente un derby e quindi sarà molto combattuto.

PAROLA ALL’ALLENATORE DANIELE FRACASSA. Sulla sfida odierna il tecnico esprime il suo giudizio. «Sarà una partita secondo me di alto livello, perché il Capranica è una formazione che ha in rosa molti giocatori esperti, di categoria superiore e quindi per noi sarà una gara molto complicata. Andiamo comunque a Capranica con la voglia di fare risultato. La squadra sta bene. Abbiamo un paio di defezioni purtroppo. Mancherà capitan Gallitano, che ha subìto un brutto colpo in allenamento e quindi non sarà della partita, e anche Buonanno non ci sarà per un risentimento muscolare. Per il resto siamo tutti a disposizione, la rosa sta bene, quindi sono sicuro che chi sostituirà gli assenti sarà all'altezza del compito, perché questa squadra è stata costruita anche per sopperire a eventuali assenze. Tornando alla sfida di Capranica è un'occasione per mantenere il primato, è un'occasione per fare risultato, per fare punti. Sotto questo aspetto gli attaccanti stanno bene, Tabarini, Cerroni e Trincia sono pronti ad affrontare questo tipo di partita. Sicuramente ci sarà lo stadio pieno, perché quando giochi contro la prima della classe c'è molta curiosità da parte degli addetti ai lavori di vedere la squadra prima in classifica. Noi ci faremo trovare pronti anche in un ambiente molto caldo come quello di Capranica. È un'occasione anche per mantenere la distanza sulle nostre dirette concorrenti che sono Ostiantica e Grifone Gialloverde, anche se quest’ultimo osserverà il suo turno di riposo, quindi potrebbe esserci l’opportunità di allungare le distanze. Noi ce la metteremo tutta per fare risultato».

