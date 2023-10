Si è concluso, con la vittoria delle padrone di casa del Santa Marinella Basket, il torneo dedicato al compianto Roberto Gallassi.

Al Palazzetto di via della Colonie c’è stata una due giorni di grande basket, sabato 30 settembre con le partite di qualificazione e domenica 1 ottobre con le finali.

Azzurra Orvieto, Gea Grosseto e Bull Basket Latina hanno dato vita, con le ragazze locali, ad un quadrangolare dal quale sono emersi spunti interessanti ed un basket messo in mostra da atlete già rodate e giovani promettenti. Bull Basket Latina, avversaria della santamarinellesi nel campionato di serie B, e Santa Marinella, vincitrici delle rispettive semifinali contro Latina e Grosseto, hanno disputato una finale al cardiopalma terminata con il punteggio di 54 a 53 per le padrone di casa. Il punteggio che la dice lunga sull’andamento della gara vissuta sempre punto a punto con una intensità di gioco e fasi molto divertenti e piacevoli sotto il profilo cestistico. Soddisfatto tutto lo staff tecnico e dirigenziale per la riuscita della manifestazione. Domenica mattina si è anche svolto il 1° Trofeo “Patrizia Cassarino” fra le squadre under 19 di Santa Marinella e Talea Basket vinto da quest'ultimo al termine di un match dove le giovani santamarinellesi soprattutto nel primo tempo hanno ben tenuto il campo.

