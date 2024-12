Nella 28esima giornata del campionato di Promozione laziale, girone A, il Santa Marinella non sfrutta al meglio il turno interno e allo stadio Ivano Fronti di via delle Colonie impatta con uno sbiadito 0-0 contro la Nuova Pescia Romana 2004.

Una brutta gara dei tirrenici, che pur non rischiando mai, non riescono a fare breccia nella difesa ospite, salvo in due occasioni dove falliscono evidenti occasioni da rete.

Deluso il tecnico Emiliano Cafarelli: «Un buonissimo primo tempo sotto tutti gli aspetti: costruzione, qualità di gioco, pressione e coperture. Il secondo tempo la squadra si è allungata ma ha comunque tenuto il pallino del gioco. Loro si sono difesi in dieci dietro la linea della palla. Abbiamo fatto la gara noi con ordine, c’è mancato solo il gol. Poi, negli ultimi dieci minuti, nella foga di segnare abbiamo fatto un po’ di confusione».

