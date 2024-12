Reduce da una sconfitta interna e un pareggio a Tolfa il Santa Marinella si appresta ad affrontare domani mattina alle ore 11 la gara esterna con l’Ostiantica, nella speranza di portare a casa la prima vittoria stagionale. I tirrenici, nelle due partite precedenti, hanno deluso le aspettative dei tifosi, non mostrando quel gioco spumeggiante e veloce che aveva fatto vedere nelle amichevoli precampionato. Fatto sta che dopo due turni i ragazzi di mister Fracassa hanno un solo punto in classifica. Per quel che riguarda il gruppo a disposizione, il tecnico non potrà contare sul portiere Ciaccia, che in settimana si è trasferito in quel di Parioli, squadra di Eccellenza allenata da Nicola Salipante e che la scorsa settimana si è assicurata anche le prestazioni di Fabrizio Melara. La società, comunque, si è premunita e nella giornata di giovedì ha acquistato il portiere classe 1993 Simone Notari, proveniente dal Dlf Civitavecchia. Notari inizia la Scuola Calcio nella città portuale per approdare in giovanissima età al Grosseto, dove gioca negli Allievi Nazionali e nella Primavera. Negli anni successivi torna al Civitavecchia dove gioca dapprima in Eccellenza e subito dopo in Serie D. Da lì, il passo alla Cpc 2005 in Promozione è breve, per passare subito dopo al Cerveteri in Eccellenza, all'Albinia in Promozione e chiudere il suo girovagare a Pescia Romana, dove gioca le ultime sei stagioni.

Il portiere classe ’93 Simone Notari

«Ce l’ho avuto nel Civitavecchia - commenta il direttore generale Bruno Luci - è un portiere con tanta esperienza e di grande spessore tecnico. Lo stavamo seguendo nel corso di questa estate e dopo la partenza di Ciaccia abbiamo deciso di prenderlo. Per quanto riguarda la gara con l’Ostiantica il mister ha preparato bene la gara perché sa che andremo su un campo difficile in quanto loro in ogni gara mettono un grande agonismo». Anche mister Fracassa giudica difficile la partita: «Andiamo ad Ostia Antica dopo la brutta uscita di domenica contro l'Atletico Salaria - spiega Fracassa - ci aspettiamo, sia io che tutto l'ambiente, una risposta importante da parte della squadra, ma come atteggiamento e come grinta, vogliamo quella squadra che ci siamo abituati a vedere in precampionato dove ha ben figurato, quindi c'è soltanto da trovare una scintilla e sono convinto che domani faremo una prova corale e collettiva che ci faccia uscire da questa situazione anomala. I ragazzi stanno bene ad eccezione di Gaudenzi che ha preso un brutto colpo nella partita precedente. Comunque queste cose non ci devono deconcentrare anche perché la partita con l’Ostiantica diventa uno snodo fondamentale per la nostra stagione per iniziare un campionato come tutti si aspettano».

