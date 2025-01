Importantissima vittoria dei ragazzi di mister Fracassa, che in trasferta battono per 1-0 l’Atletico Capranica e rinforzano la loro prima posizione in classifica, nei confronti della terza in particolare, cioè il Grifone Gialloverde, che ha osservato un turno di riposo. Dunque, la vera antagonista dei tirrenici resta ora l’Ostiantica, che dopo aver rischiato di perdere il derby con il Morandi, con due gol realizzati a breve distanza si è imposta per 3-2 e resta seconda in graduatoria a quattro punti da Tabarini e compagni. Ora per i rossoblu si prospettano due gare interne che potrebbero risultare determinanti ai fini del salto di categoria e cioè quelle con Città di Cerveteri e Tolfa. A Capranica il team caro al presidente Sanfilippo e al suo vice Gramegna, ha dato prova di grande solidità. In vantaggio dopo appena due minuti con Tabarini, il Santa Marinella ha tenuto testa alla validissima avversaria anche quando, nella ripresa, è stata costretta a restare nella sua metà campo per il pressing ossessivo dei padroni di casa. Ma la solidità della difesa tirrenica, nonostante le assenze di Gallitano, Buonanno e Caforio, è riuscita a portare a casa il nono successo consecutivo.

IL COMMENTO DEL TECNICO FRACASSA. «Questa trasferta - commenta mister Fracassa - è stata determinante per noi - è stata una partita veramente combattuta a livello fisico, tattico e tecnico, ma il Santa Marinella è rimasto sempre sul pezzo. Abbiamo impattato la gara molto bene, infatti nei primi minuti siamo andati in vantaggio su una bella azione, dove Serpieri ha verticalizzato per Cerroni che di prima gira la palla per Tabarini, il giocatore va via a campo aperto e di sinistro incrocia e fa un gran gol. Abbiamo avuto un buon possesso palla, mentre il Capranica cercava di ripartire sugli esterni con Moretti e Rizzo, che si infilavano tra le linee e quindi ci hanno dato parecchi grattacapi. La linea difensiva comunque ha funzionato bene. Oggi avevamo delle assenze importanti quali Gallitano, Buonanno e Caforio, però chi li ha sostituiti ha fatto il suo dovere, in particolare Polidori che è stato uno dei migliori in campo così come Monteneri, poi, purtroppo è stato ammonito nei primi minuti, quindi l’ho sostituito con Tranquilli. Quindi abbiamo ripreso la partita in mano e portata fino al termine del primo tempo. Nel secondo tempo c'è stato un forcing del Capranica dove loro hanno messo in moto tutto il reparto offensivo, però siamo stati sempre attenti, mandandoli in fuorigioco almeno otto-dieci volte, il che vuol dire che la linea difensiva ha funzionato benissimo. Alla fine con tanto cuore e sacrificio abbiamo portato a casa una vittoria molto importante».

PAROLA AL DIRETTORE GENERALE. «Oggi decisamente abbiamo dimostrato di essere una squadra che, sotto l'aspetto del contenimento, non ha rivali - afferma il direttore generale Bruno Luci - abbiamo fatto un’ottima gara contro una delle migliori squadre del campionato. In questa sfida abbiamo dato il massimo, in quanto siamo andati subito in vantaggio nonostante alcune assenze importanti, ma chi li ha sostituiti ha saputo fare altrettanto bene. Abbiamo dato continuità alle vittorie, abbiamo avuto anche la possibilità di arrotondare il risultato, quindi possiamo dire che abbiamo dato dimostrazione di essere una squadra veramente massiccia, anche sotto l'aspetto agonistico e di possesso palla e mantenere un risultato che oggi era importante visto anche i risultati delle nostre inseguitrici».

