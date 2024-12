È il giorno del derby tra Favl Cimini Viterbo e Sorianese valido per la quinta giornata di Eccellenza. Derby per i suoi connotati geografici in primis e per il fatto che diversi giocatori in particolare quelli della Fc Viterbo hanno avuto trascorsi nella Polisportiva Monti Cimini poi trasformatasi in Favl Cimini e ora in Fc Viterbo. Ma a parte questi aspetti curiosi ciò che conta è la posta in palio che può permettere ai gialloblu di mister Puccica di proseguire la rincorsa verso le alte posizioni della classifica e alla Sorianese allenata dal tecnico Del Canuto per confermare il buono standard intrapreso con tutte le difficoltà di essere una matricola. Queste le possibili formazioni con il Viterbo Fc in campo con Santilli, Patrizi, Crocchianti, Ferretti, Nesta, Fatati, Maggese, Ottaviani, Iurato, Scozzari, Calvigioni (Ancillai). La Sorianese potrebbe rispondere con Bertollini, Pistoia, Balletti, Bellacima, Lazzarini, Oriolesi, Spolverini (Fimiani), Valentini, Polidori, Giurato, Nischwitz (Rekik). Da valutare le condizioni di Spolverini che proverà prima del match anche se ieri mattina si è mosso bene nella seduta di rifinitura. La Fc Viterbo comunica che sarà possible acquistare il biglietto d’ingresso questa mattina dalle 10 in poi nella riaperta biglietteria dell’ingresso principale di via della Palazzina. Arbitra Lorenzo Carucci di Roma 2, assistenti Niroy Emilio Gookooluk della sezione di Civitavecchia e Andrea Giovagnoli di Roma 2. Il programma della quinta di andata prevede le seguenti gare: oggi alle ore 11 Aurelia Antica Aurelio-Fc Rieti, Fiumicino-Boreale, Luiss-Colleferro, Pomezia-Romulea, Tivoli-Ottavia, Valmontone-Academy Ladispoli. Alle 11,15 Certosa-W3 Maccarese. Alle 15,30 Civitavecchia-Aranova con la squadra di mister Castagnari che cercherà di confermare il suo primo posto continuando a guardare tutti dall’alto in basso.

