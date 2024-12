Il derby amichevole del Vittorio Tamagnini sorride al Quartiere Campo Oro, che sconfigge sul green civitavecchiese per 3-1 il Santa Severa, che parteciperà al prossimo campionato di Serie C1. Grande prova da parte di tutti i ragazzi gialloverdi che sono scesi in campo, in particolare di Besmir Kaci, autore di tutte e tre le reti del Qco. Particolarmente soddisfatto lo staff tecnico, man mano che la data dell'esordio si avvicina. «Bravi tutti i ragazzi - commenta mister Umberto Di Maio del Quartiere Campo Oro - è stata una buona partita, nella quale ho ruotato tutti i giocatori. Siamo migliorati parecchio e ci faremo trovare pronti per l'inizio del campionato».

