Il colpo straniero è stato messo a segno. Il Quartiere Campo Oro ha raggiunto l’accordo con Besmir Kaci, classe 1992 di origini albanesi.

L’annuncio arriva direttamente dal presidente gialloverde Antonello Quagliata, dopo aver superato le resistenze di alcune squadre di A2, che volevano prelevare il talentuosissimo giocatore.

Tra le esperienze che il laterale-pivot ha avuto nella sua carriera, ci sono quelle con Velletri e Cioli Aprilia in serie B, con Colleferro, Cisterna, Pomezia e Genzano in serie C1, e Parma Letale in C2. Il giocatore ha raggiunto 170 gol nelle categorie nazionali e 150 in quelle regionali.

«Ho portato avanti personalmente questa trattativa asfissiante - dichiara il presidente Antonello Quagliata - e sono contento di essere giunto ad una conclusione positiva. Besmir sarà un elemento di grosso valore nella nostra rosa, non vedo l’ora di poterlo mostrare al quartiere e alla città. Penso che a Civitavecchia un giocatore come Kaci non si sia mai visto. Anche Umberto Di Maio è molto contento della scelta fatta per rinforzare la squadra».

©RIPRODUZIONE RISERVATA