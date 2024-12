Si interrompe dopo nove partite la serie di risultati utili del Quartiere Campo Oro nel campionato di Seconda Categoria. Al Tamagnini i gialloverdi sono stati sconfitti dal Manziana per 2-1. Il vantaggio ospite arriva per via di un infortunio della difesa di casa, che permette agli ospiti di sbloccare il risultato all'ultimo minuto del primo tempo. Nella ripresa la musica non cambia e il Manziana raddoppia al 20'. Il gol di Di Lega nel finale di partita nonostante un forcing arrembante non serve alla squadra di Fabio Secondino per trovare quantomeno un punto. La classifica vede il Qco sempre in testa, ma con solo un punto di vantaggio nei confronti del Sutri. È stata comunque una domenica di festa per la società del presidente Antonello Quagliata, che prima della partita ha celebrato la conquista della Coppa per la vittoria dello scorso campionato di Terza Categoria.

«Siamo falcidiati da assenze importanti - afferma mister Fabio Secondino - oggi (domenica, ndr) si sono aggiunti anche Bellumori e Maroncelli. Non voglio appellarmi agli infortunati, ma abbiamo fuori troppi elementi. Onore a chi ha tirato la carretta fino ad ora, giocano sempre gli stessi. Qualcuno sta giocando anche con qualche piccolo problema. Ma la responsabilità delle sconfitte è sempre dell'allenatore. Abbiamo sprecato due occasioni importanti nel primo tempo e c'è stato anche un gol annullato erroneamente dall'arbitro. Ma ci può stare, purtroppo è finito male l'anno. Continuiamo ad essere primi in classifica, dobbiamo ricaricare le batterie e fare tesoro degli errori fatti. Voglio augurare a tutti buon anno, naturalmente a tutta la famiglia Quartiere Campo Oro e soprattutto ai ragazzi, che vengono prima di tutto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA