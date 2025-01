Finisce a reti inviolate al Gagliardini per il Dlf in Prima Categoria con lo 0-0 contro il Montefiascone. Come protagonista risulterà al novantesimo solamente il vento. «A sferzare da Nord sul manto verde dirigerà le operazioni - dichiarano dal club biancoverde - col risultato che non cambierà. In classifica i biancoverdi recuperano una lunghezza sul S. Lorenzo, sconfitto quest’oggi, e sempre con la gara da recuperare in quel di Valentano rimangono si in zona playout, ma con una sola lunghezza di distacco dallo stesso S. Lorenzo. Un tempo per uno caratterizzato dal vento alle spalle, con le occasioni che si conteranno però sulle punta delle dita. Un paio per parte, senza gloria. In piena emergenza il Dlf sul fronte difensivo, perché nelle retrovie ad aggiungersi a Gibaldo, dopo solo cinque minuti, c’è da fare i conti anche con quella di De Vittoris. Alla fine risulterà una gara equilibrata con il punto giusto per entrambe le compagini». Il Quartiere Campo Oro fa suo il big match del campionato di Seconda Categoria e si riporta in testa alla classifica. I gialloverdi tornano in vetta con l'1-0 ai danni del Sutri davanti ad un Tamagnini infreddolito, ma caldo nei confronti dei loro beniamini. La risolve con il suo primo gol al Qco il “Pistolero” Moreno Rapaccioni, a segno dopo dieci minuti con un tiro a scendere dalla trequarti. Per il resto match con poche palle gol, in una gara contraddistinta dal forte vento e dalle tante assenze per il gruppo di Fabio Secondino. In evidenza anche il portiere Nunziata, che con un colpo di reni ha salvato un pallone volante, sospinto verso la porta proprio dal maestrale. Il successo permette a Palomba e compagni di riprendere il comando del girone, con due punti di margine proprio nei confronti del Sutri. Inizia l'anno con una vittoria per la capolista Csl Soccer nel campionato di Terza Categoria. I rossoblu hanno espugnato il campo del Vetriolo, vincendo per 1-0. Leoni subito in vantaggio con Memmoli con un tiro a giro dal limite dell'aria, che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Partita di rodaggio dopo le feste natalizie e con molti assenti, ma i ragazzi di Tommaso Valente non subiscono mai il gioco degli avversari. La Csl Soccer conduce il proprio girone con cinque punti di vantaggio sul secondo posto. Domenica prossima sfida Casalinga al Gagliardini contro la Maglianese per cercare di consolidare in primato. Vittoria in un match quasi surreale per l'Evergreen, contraddistinto da continui capovolgimenti di fronte. I gialloblu hanno sconfitto per 5-4 lo Sport Education al Luca Di Ianne. Protagonisti di giornata il presidente Paolini ed Animobono, autori di una doppietta testa. Completa il ricco tabellino di giornata il centro di Fazle. Con questa affermazione la formazione civitavecchiese si aggancia al treno di metà classifica, con il secondo posto della classifica distante solo due lunghezze.

