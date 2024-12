Esordio casalingo vincente per il Quartiere Campo Oro di Fabio Secondino, che sconfigge per 2-1 davanti al pubblico amico del Tamagnini un buonissimo Oriolo. Dopo un primo tempo senza gol, nella ripresa ci pensa bomber Kevin Rasi a sbloccare il risultato con una cavalcata delle sue al 10° minuti. Per il raddoppio c'è da aspettare fino al 33°, quando Alessandro Mastrangeli si invola verso la lunetta e con un tiro preciso all'angolo infila per il raddoppio. Una deviazione sfortunata su un calcio di punizione permette agli ospiti di sperarci nel finale. Ma alla fine è vittoria per il Quartiere Campo Oro. «Finalmente abbiamo ottenuto questa prima vittoria - commenta mister Fabio Secondino - faccio i complimenti ai ragazzi. Mi è piaciuto soprattutto l’atteggiamento, in particolare dei difensori. In queste prime due partite abbiamo capito che in Seconda Categoria dobbiamo fare qualcosa di più per vincere le gare. Faccio i complimenti anche all'Oriolo, mi sono piaciuti molto e sono convinto che faranno un campionato che li terrà vicini alle parti alte della classifica».

