Il recupero del campionato di Terza Categoria sorride al Quartiere Campo Oro, che porta via tre punti dalla Cavaccia grazie al 3-1 ai danni dell'Amatori Allumiere. È stata una gara non particolarmente spigolosa per il gruppo di Fabio Secondino, che ha ottenuto questo successo grazie alle reti di Rasi, La Rosa e Feuli. Con il Real Tolfa che ha riposato, i gialloverdi si sono riportati vicini alla capolista, che ora prevale in classifica con un solo punto di vantaggio. «Abbiamo vinto questa partita prima di entrare in campo - afferma mister Fabio Secondino - in quanto eravamo determinati già dal primo minuto. Non c'è stata storia, abbiamo dato spazio anche a chi ha giocato meno, soprattutto nel secondo tempo. Sono punti pesanti, volevamo andare a -1. Ora ci riposiamo una settimana, poi ci saranno le ultime cinque finali. Ci crediamo fino alla fine, i ragazzi giocano con grinta e voglia, non lasciando nulla al caso, è questo il lavoro che abbiamo fatto da agosto fino ad ora. Ringrazio i giocatori, che sono fantastici, dedico questa vittoria a loro, lo voglio sottolineare. Ci auguriamo che al ritorno in campo si possa proseguire su questa striscia positiva, alla fine vedremo chi sarà stato più bravo».

