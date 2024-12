È stato un sabato perfetto per il Quartiere Campo Oro nel campionato di Terza Categoria.

I gialloverdi hanno espugnato il campo del Trevignano per 3-1, grazie alle segnature di Rasi, Baroncini e La Rosa.

Ma le buone notizie non sono finite qui, perché il Real Tolfa ha rimediato solo un 2-2 a Montefiascone con la Falisca.

Quindi il tanto sognato sorpasso in classifica è realtà: ora la truppa di Fabio Secondino comanda il girone viterbese con 58 punti ed una lunghezza avanti al Real Tolfa, quando mancano ancora tre giornate alla sirena finale.

«Grande vittoria di carattere - commenta mister Fabio Secondino, che ha dovuto seguire a distanza i suoi ragazzi per motivi personali - siamo andati sotto di una rete per un'imprecisione difensiva, con un gol fortuito. Con calma e tranquillità l'abbiamo rimontata, anche grazie al solito Rasi, ad un super gol su punizione dell'eterno Baroncini e un altro sempreverde, ovvero La Rosa. È stata una bella partita, loro non ci hanno regalato niente, con la grinta l'abbiamo spuntata. Dedico questo successo ad Antonello Quagliata, Pino Antonucci, Ciro Cozzolino, Alex Gallinari, Primetto Quagliata, Antonello D'Andrea, Sergio Mameli e tutto il gruppo dirigenziale. Se abbiamo fatto quello che stiamo facendo è anche grazie a loro. Ora ci attendono Tessennano e poi la trasferta con la Falisca, dove il Real Tolfa ha lasciato punti. Questo finale di campionato è bellissimo, quanto è bello stare sopra. Ad Anguillara non c'ero, ma grazie allo staff le cose sono andate alla grande».

«Faccio i complimenti ai ragazzi - afferma il presidente Antonello Quagliata - ma anche a tutto lo staff dirigenziale, a cominciare dal lavoro splendido di Fabio Secondino. Abbiamo un gruppo da paura, lo dico senza problemi. Ma non è ancora finito nulla, ora dobbiamo stare molto attenti nelle partite che ci mancano da qui al termine».

