Penultima giornata per i campionati di Prima e Seconda Categoria. Ecco il programma de fine settimana.

PRIMA CATEGORIA. Nel girone A tutto deciso per il podio con Capranica campione davanti a Pianoscarano e Carbognano da seguire con attenzione la corsa per evitare i play out. Tutti i match sono in programma domenica alle ore 16: Atletico Capranica (74)-Carbognano (58), Atletico Cimina (28)-Pianoscarano (64), Fulgur Tuscania (32)-Montefiascone (38), Bagnaia (31)-San Lorenzo Nuovo (42), Ischia di Castro (32)-Montalto (6 retrocesso), Maremmana (47)-F. Nepi (52), Pol. Oriolo (23)-Grotte Santo Stefano (27) e Valentano (28)-1928 Vetralla (42).

Nel girone B fari puntati sul duello infinito per il titolo con la Jfc Civita Castellana (74) domenica alle 11 di scena sul campo della Castelnuovese (50) ed il Palombara (71) che in concomitanza gioca a Cittaducale (42.

SECONDA CATEGORIA. Nel girone A tutte le sfide si giocano domani alle ore 16. Fari puntati a Piansano per il match della capolista Pro Alba Canino (54) sul campo dello United Alta Tuscia (17) con i padroni di casa in cerca dei punti salvezza e la battistrada che necessità di un risultato positivo per respingere l’attacco a distanza dell’Aurora Querciaiola (51) in azione sul terreno della Robur Tevere (28). Le altre sfide di domani sono Vigor Acquapendente (49)-Marta (17), Farnese (30)-Castiglione Calcio (32), Sporting Bagnoregio (21)-Virtus Acquapendente (30) e Gradoli (30)-Proceno (20). Riposa il fanalino di coda Onano (15).

Per il girone B domenica alle ore 11 la regina DM 84 Cerveteri (43) riceve il Formello (26). Domani alle ore 16 inseguono il momentaneo sorpasso alla battistrada il Vicus Ronciglione (42) impegnato nel derby esterno con il Calcio Sutri (24) e l’Atletico Monte Romano (41) che ospita la salva Vejanese (20). Sempre domani il quasi retrocesso Tre Croci (10) riceve il Sassacci (31) mentre domenica alle 16 si gioca l’ultimo confronto tra Calcio Tuscia (27) e Virtus Caprarola (29). Riposano Vasanello (23) e Bracciano (15).

©RIPRODUZIONE RISERVATA